"الثقافة" تبحث مع نظيرتها اليونانية آفاق التعاون الثقافي في أثينا

رام الله - دنيا الوطنالتقت مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة الثقافة الفلسطينية بثينة حمدان بمسؤول العلاقات الدولية لوزارة الثقافة اليونانية جورج كالامنتيس وبحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم وسكرتير ثالث في السفارة فدوى أبو شنب، اليوم الإثنين، في العاصمة أثينا.بدوره، شكر درخم الجانب اليوناني على اهتمامهم لعقد هذا اللقاء لتوثيق وتطوير العلاقات الثنائية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة هدفها إبراز التاريخ والثقافة المشتركة بين الشعبين والحضارات، مشيرا إلى الامبراطورية الهيلينية التي امتدت إلى فلسطين وتركت إرثا عريقا يتمثل بالمواقع الأثرية واثراً ثقافياً والتي تجمعهم سمات مشتركة في الموسيقى والدبكة والمأكولات الشعبية والتطريز.وأكد على أهمية هذه البرامج المشتركة لمحاربة برنامج دولة الاحتلال الاستعماري الممنهج لسرقة وتغيير التاريخ الوجودي الفلسطيني على أرضه.بدورها، أكدت بثينة حمدان اهتمام الوزارة في التبادل الثقافي مع الشعوب لاسيما وأن اليونان بلد غني بالحضارة والمسرح والموسيقى، وان فلسطين بلد يستحق أن يستضيف فعاليات تزخر بالتنوع الثقافي.وتحدثت حمدان عن أبرز مشاريع الوزارة في حقول الفنون والآداب والتراث ومساعي الوزارة في الحفاظ على الهوية والتراث لاسيما مع ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من محاولة أسرلة وتهويد المكان وتغيير المعالم الأثرية وسرقة الآثار، إضافة إلى عرقلة حركة الفنانين واعتقالهم وقصف مؤسسات ثقافية في غزة ومكتبة لبيع الكتاب عدا عن ملاحقة المؤسسات الثقافية في القدس وإيقاف نشاطاتها الثقافية.هذا ورحب جورج كالامنتيس مدير العلاقات الدولية في وزارة الثقافة اليونانية بالوفد الفلسطيني وبتعزيز التعاون المشترك في الجانب الثقافي، معرباً عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتنظيم نشاطات ولقاءات رقمية وغيرها بين الجانبين.