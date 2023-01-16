مسؤولون إسرائيليون: (حماس) تؤخر أية فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطنعقب مسؤولون إسرائيليون في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتياهو على المقطع المصور المنشور للأسير لدى حركة حماس في قطاع غزة أفرا منغيستو.وقال المسؤولون: إن "هذه حيلة إعلامية حقيرة، حماس تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل، سنقوم بفحص مصداقية الفيديو"، وفق قولهم.وزعم مكتب نتنياهو بأن "حماس تستغل المواطن الأسير في حرب نفسية بدلا من أن تهتم بمواطني قطاع غزة".وأضاف أن "إسرائيل تستثمر كل مواردها وجهودها لإعادة الأسرى والمفقودين إلى وطنهم".وعرضت كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدةً "فشل رئيس الأركان أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".وتساءل منغستو في رسالته: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي؟ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم"؟، مضيفًا: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا"؟