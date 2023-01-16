جماهير بيت لحم تُشيّع جثمان الشهيد الطفل "الخمور"

شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الطفل عمر خالد الخمور (14 عاما)، من مخيم الدهيشة، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في قرية أرطاس، جنوب المحافظة.







واستشهد الطفل الخمور ظهر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة فجرا.

رام الله - دنيا الوطنوانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخير، قبل أن يصلى عليه في ساحة صرح الشهداء على مدخل المخيم، ثم صوب مقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.وطالب المدير الإداري في مديرية التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر، المؤسسات الحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة بالتدخل لوضع حد لسياسة الاحتلال الغاشمة بحق أطفالنا.وباستشهاد الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 14 شهيدا، بينهم 4 أطفال.