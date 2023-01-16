سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال الأسير مجد الوعري من بلدة بيت حنينا، شمال القدس، لحظة الإفراج عنه من سجن النقب بعد قضاء محكوميته البالغة 28 شهرا.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين عامر أبو هدوان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفايق ناصيف حبش (15 عاما) من البلدة القديمة، واستدعت الطفل يوسف القباني للتحقيق، فيما اختطف "مستعربون" الطفل فراس البزلميط من حي رأس العمود جنوب المسجد الأقصى.كما أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإبعاد الطفل مؤيد البلبيسي عن البلدة القديمة في القدس لمدة أسبوعين.