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تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائر، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل رجوب، بحضور سفير دولة فلسطين فايز أبو عيطة، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس أبو هلال.

وجدد قوجيل تأكيد الموقف الثابت والدائم واللامشروط للجزائر تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ومركزيتها التي أكدت عليها القمة العربية المنعقدة بالجزائر.

ودعا إلى تجسيد بنود الإعلان الصادر عنها، والتعاطي مع القضية الفلسطينية بكثير من الوضوح الذي أدى افتقاده إلى تعطيل الحلول.

وأكد قوجيل ضرورة الالتفاف بجدية حول اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم بالجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أسس لوحدة فلسطينية لا بديل عنها، من أجل إحراز النصر وتتويج النضال الطويل الذي خاضه الشعب الفلسطيني ضد المحتل، بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، استلهاما من تاريخ ثورة نوفمبر المجيدة التي أضحت رمزاً لحتمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال، ودليلا ملموسا على أن تجسيدها في أرض الواقع هو عنوان لنهايته.

بدوره، أشاد الرجوب بالمساندة المطلقة التي تقدمها الجزائر لفلسطين، دولةً وشعباً، مؤكداً أن مصلحة الجزائر الوحيدة هي التمكين للدولة الفلسطينية المستقلة، وأن دعم الجزائر قيادةً وشعباً للقضية الفلسطينية هو دعمٌ مشرف ومحبذ من جميع القوى السياسية والوطنية الفلسطينية، وضاغط بالمعنى الإيجابي ومؤثر.

وثمن الرجوب الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد المجيد تبون، وكل أركان الجمهورية الجزائرية، والشعب الجزائري الشقيق تجاه القضية الفلسطينية، والاهتمام الجزائري الذي يولى لكل ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وتحديداً رعاية الرئيس الجزائري لاتفاق المصالحة الذي تم في الجزائر، بهدف لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تبني خارطة طريق تفضي إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من رفح إلى جنين بصوت واحد، وحماية الشعب الفلسطيني والتأسيس لشبكة أمان وطنية هدفها الوحيد تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.


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