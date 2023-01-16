ماذا قالت عائلة الجندي منغستو بعد نشر مقطعًا مصورًا لنجلها؟

رام الله - دنيا الوطنعلقت عائلة الجندي الأسير لدى حركة حماس، أفرا منغستو، مساء يوم الإثنين، على المقطع المصور الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام لابنها.وقالت عائلة منغسيتو لصحيفة (يديعوت): إن "الفيديو دليل جديد على أنه حي، يجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن".وأضافت: "يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر".وسبق أن صرح يئلا، شقيق الأسير منغستو لذات الصحيفة: "إنه يشبه أخي، لا يمكنني التأكيد 100%، إنه لأمر مثير، أمي لم تشاهد الفيديو بعد".