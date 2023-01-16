ماذا قالت عائلة الجندي منغستو بعد نشر مقطعًا مصورًا لنجلها؟
علقت عائلة الجندي الأسير لدى حركة حماس، أفرا منغستو، مساء يوم الإثنين، على المقطع المصور الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام لابنها.
وقالت عائلة منغسيتو لصحيفة (يديعوت): إن "الفيديو دليل جديد على أنه حي، يجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن".
وأضافت: "يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر".
وسبق أن صرح يئلا، شقيق الأسير منغستو لذات الصحيفة: "إنه يشبه أخي، لا يمكنني التأكيد 100%، إنه لأمر مثير، أمي لم تشاهد الفيديو بعد".
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