روسيا تتوعد بحرق الدبابات البريطانية المُرسلة لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مساء الإثنين، أن القوات الروسية ستدمر دبابات "تشالنجر-2 " التي تعتزم بريطانيا إرسالها إلى أوكرانيا.وقال بيسكوف: إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر. هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل البقية، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، سوف تتحقق"، وفق قناة (الميادين).وجاء كلام بيسكوف بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم إمداد كييف بدبابات من طراز "تشالنجر-2" ومنظومات مدفعية.يشار إلى أن بريطانيا قررت، في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قذائف مدفعية و3 طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، وهي أول حوامة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ورئيس أركان الجيش البريطاني، باتريك ساندرز، ومسؤولين آخرين في قائمة العقوبات الروسية.