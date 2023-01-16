أول تعليق إسرائيلي على نشر كتائب القسام مقطعًا مصورًا للجندي منغستو

رام الله - دنيا الوطنعقب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مساء يوم الإثنين، على نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا للأسير المحتجز لديها أفرا منغستو.وقال السفير دانون، إن "منظمة حماس الإرهابية، تقوم باستعراض وقح، لإسرائيلي محتجز لديها وتستخدمه في أغراضها الخبيثة"، وفق قوله.وأضاف: "سيأتي الرد الإسرائيلي، ولن نستسلم أبدًا حتى يعود أبناؤنا إلى ديارهم".وكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، تفاصيل رسالتها لرئيس أركان جيش الاحتلال الجديد.وعرضت كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدةً "فشل رئيس الأركان أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".وتساءل منغستو في رسالته: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي؟ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم"؟، مضيفًا: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا"؟