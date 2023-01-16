"النجاح الوطنية" تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراه بالتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة الجزيئي





رام الله - دنيا الوطنانطلاقاً من ضرورة تطوير البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة؛ لمواكبة التوجهات العالمية ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية، حصلت جامعة النجاح الوطنية على اعتماد برنامج الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة الجزيئي، وهو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية.يعتبر برنامج الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية وعلم الورائة الجزيئي من البرامج الرائدة في فلسطين التي تسعى إلى تعزيز المعرفة العلمية والوعي المجتمعي للأمراض والأوبئة المستجدة، وتطوير البحث العلمي نظراً لأهمية الهندسة الوراثية التطبيقية في المجالات الطبية، البيئية، الزراعية والصناعية.ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تعليمية متخصصة بفحص الأمراض الوراثية جينياً، والقيام بأبحاث تطويرية تخدم الأمراض الوراثية والسرطانية ودلالات معالجتها، وإجراء أبحاث تصنيفية وتشخيصية للكائنات الحية، والتحليل الجنائي باستخدام التقنيات الجزيئية، وتحليل واستخدام البيانات الجينية من قواعد البيانات؛ إضافة إلى تدريبهم على إدارة الأنشطة المختبرية.وأكد الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة أن طرح برنامج الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة الجزيئي يأتي ضمن إطار رؤية الجامعة المتمثلة في توفير البرامج النادرة والمميزة وفق حاجة المجتمع الفلسطيني، وإعداد كادر علمي ومهني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بمهنية ومعرفة متقدمة في المجالات العلمية المختلفة والمهارات العملية والتطبيقية، حيث بلغ عدد برامج الدكتوراه التي تقدمها النجاح لغاية العام الأكاديمي 2022/2023 إلى 13 برنامج دكتوراه في مختلف المجالات الطبية والعلمية والإنسانية.ويضم برنامج دكتوراه التكنولوجيا الحيوية أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين وذوي سنوات خبرة عديدة أكاديمياً وعلمياً على الصعيدين المحلي والعالمي؛ إضافة إلى توافر مرافق مخبرية متطورة ومجهزة بأحدث المعدات التحليلية لدعم البحث التجريبي المتقدم.