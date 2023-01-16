شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة بأعمال القمة الثلاثية

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة بأعمال القمة الثلاثية
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس محمود عباس، مساء يوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وكان في استقبال الرئيس عباس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو سفارة ومندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية. 

وقال السفير اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية ستجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف اللوح: أن هذه القمة تأتي من أجل تنسيق المواقف، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق الرئيس عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير اللوح.

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