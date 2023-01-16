شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية تستضيف حفل تخريج الفوج السابع للطلبة

الجامعة العربية الأمريكية تستضيف حفل تخريج الفوج السابع للطلبة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استضافت الجامعة العربية الأمريكية حفل تخريج الفوج السابع للطلبة المشاركين في برنامج تميز، وعددهم 35 طالبة وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث نظم الحفل منتدى شارك الشبابي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

افتتح الحفل ممثل عميد شؤون الطلبة في الجامعة بلال الأشقر بكلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ الطلبة على تخرجهم، مؤكدا على أهمية المهارات التي اكتسبها الطلبة من خلال الفعاليات التي نفذت خلال البرنامج، موضحا أن التحدي من العناصر المهمة لتتميز عن الغير، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى للتميز دائما من خلال برامجها الأكاديمية، مشددا أن من يريد التميز عليه اكتساب المهارات المتنوعة والمختلفة، مشيدا بالدور الذي يقوم به منتدى شارك الشبابي.

من جهته، تحدث الطالب محمد الجالودي في كلمة الخريجين عن تجربته مع برنامج تميز، مشيرا إلى مدى استفادته من البرنامج، وتطبيق ما تعلمه خلال انخراطه في سوق العمل، وقدم بعض النصائح للخريجين وخاصة عند البحث عن عمل.

بدوره، شكر المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعره الجامعة على استضافتها للحفل، مؤكدا على أن الموسم السابع كان تجربة غنية، وهذا ما لاحظه من الطلبة المشاركين في البرنامج، مشيرا إلى أن ما يقارب من 4000 طالب وطالبة جامعي استفادوا من البرنامج،  داعيا الطلبة إلى الانضمام للبرنامج في موسمه الثامن، حيث سينطلق خلال أيام قليلة، موضحا أنه بإمكان المشارك أن يعرف ماذا يفعل حتى يتوظف، وماذا يفعل حتى يكون متميزا، وما هي المهارات التي يجب اكتسابها ليكون متميزا قادرا على الانخراط في سوق العمل، وقادر على التنافس.

اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على طلبة الجامعة المشاركين في الموسم السابع من برنامج تميز، تلا ذلك توقيع اتفاقيات التدريب الميداني لخمسة خريجين من البرنامج، وتخلل الحفل عرض عدد من الفيديوهات تحدثت عن البرنامج، وعن مدى استفادة المشاركين من البرنامج.

يشار إلى أن برنامج تميز مبادرة من منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع جامعات فلسطينية يسعى إلى تأهيل طلبة الجامعات لسوق العمل من خلال برامج وفعاليات صممت خصيصا لصقل مهاراتهم الحياتية المختلفة على المستويات الشخصية والمهنية والاجتماعية.

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