عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين يلتقي مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين





رام الله - دنيا الوطنالتقى أ.د. علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر أ.د. أحمد الطيب لشؤون الوافدين، بمكتبها اليوم الاثنين.وحضر اللقاء مع النجار مساعد سفير دولة فلسطين أ. أحمد فرحات، ومع د. الصعيدي الشيخ أحمد عبدالعظيم محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالمشيخة، والدكتور أشرف رجب إبراهيم مسئول رعاية الطلبة، والدكتور هيثم عبدالستار مسئول المكتب الفني للدكتورة نهلة، والدكتورة شهيدة مرعي نائب رئيس المركز.ورحبت الصعيدي بالنجار وبالأستاذ فرحات، مبديةً سعادتها بهذه الزيارة، وتوجهت الدكتورة الصعيدي بالتحيات للمعاهد الأزهرية في دولة فلسطين وللعاملين فيها، مؤكدة أن إدارة الوافدين على استعداد تام لخدمة أبنائنا الطلبة وتذليل جميع العقبات أمامهم.وهنأ النجار الدكتورة نهلة الصعيدي بتعيينها مستشارةً لفضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، معرباً عن سعادته بهذا التعيين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعينها ويسدد خطاها.وشكر النجار الدكتورة الصعيدي على حسن استقبالها، مثمناً دورها الكبير في تطوير العمل في شؤون الوافدين؛ للتسهيل على الطلبة انجاز معاملاتهم بسرعة ودقة، مشيداً بمتابعتها المستمرة للمشاكل التي تواجه الطلبة والعمل على حلها.ونوه إلى عمق العلاقة التي تربط معاهد دولة فلسطين بكافة قطاعات الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.وتقدم النجار بالشكر الجزيل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ.د. أحمد الطيب – يحفظه الله- لما يقوم به من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية ورعايته للمعاهد الأزهرية في دولة فلسطين.ونقل النجار تحيات الدكتور محمود الهبَّاش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وتهنئته بتوليها المنصب الجديد، مبيناً الدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في خدمة المعاهد الأزهرية، ومساعدتنا في تذليل جميع العقبات التي تواجه إدارة المعاهد وتوفير ما يلزمها من احتياجات.وتناول اللقاء، عدداً من القضايا كان أهمها:- الاتفاق على حل جميع المشاكل التي تواجه الطلبة للالتحاق بالدراسة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية.- تجهيز الملفات: أشارت الدكتورة الصعيدي على ضرورة تجهيز الملفات بصورة كاملة، وإرسالها لإدارة الوافدين عن طريق السفارة في الوقت المحدد لذلك، مؤكدةً على عدم تأخير طلبات الملتحقين بالمنحة في كليات جامعة الأزهر؛ لكي يتم إدراجهم مع الطلبة.- التنسيق الدائم: أكدت الدكتورة الصعيدي على الاستعداد التام للتنسيق وتقديم الخدمات لطلبة المعاهد بدولة فلسطين.وفي ختام اللقاء أهدى النجار درع المسجد الأقصى للدكتورة نهلة الصعيدي.