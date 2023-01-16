اجتماع يبحث ترتيبات افتتاح مكتب للتعليم العالي في محافظة سلفيت







رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، في دار المحافظة، اليوم، مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ. رائد بركات، الذي زار المحافظة بتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس، لبحث ترتيبات افتتاح مكتب للتعليم العالي فيها.وفي هذا السياق، رحّب كميل ببركات، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لتوفير كل ما يلزم والاحتياجات اللوجستية وفق الإمكانيات المتاحة لافتتاح مكتب التعليم العالي في المحافظة.وشكر كميل وزارة التعليم العالي على جهودها في هذا السياق، مؤكداً أهمية افتتاح هذا المكتب للتسهيل على المواطنين في محافظة سلفيت التي تعاني بفعل الاحتلال والاستيطان.من جانبه، لفت بركات إلى أن افتتاح هذا المكتب يأتي، بتوجيهات مباشرة من الوزير أبو مويس، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين للحصول على خدمات قطاع التعليم العالي، خاصةً في ظل تضييق الاحتلال الخناق على هذه المحافظة.وأوضح أن المكتب سيقدّم خدمات التعليم العالي في المحافظة، بما فيها بشكل أولي تصديق الشهادات الجامعية، على أن يتم تطوير الخدمات لاحقاً لتشمل جوانب أخرى كمعادلة الشهادات والمنح الدراسية وخدمات صندوق إقراض الطلبة.