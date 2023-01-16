شؤون فلسطينية

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بحيث يبداً استقبال الطلبات اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 17/1/2023، ولغاية الخميس 16/2/2023.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي، أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، وأنه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب
في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

يُشار إلى أنه في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به؛ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية، مع الإشارة أيضاً إلى أن رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة الموازية، مع التنويه إلى أن نسبة القرض الذي يقدمه
الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية؛ بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (60) ديناراً بأي حال من الأحوال؛ للطالب/ة الواحد في الفصل الدراسي الواحد.

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