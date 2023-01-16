كتائب القسام تعرض اليوم معلومات في ملف الجنود الأسرى









رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الميادين) بأن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ستعرض اليوم الاثنين، معلومات ستجعل رئيس أركان الجيش الجديد، يعيد التفكير في ملف جنوده الأسرى.وكان قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار قال في كلمته خلال حفل انطلاقة حركة حماس الـ 35 في 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي: "نمهل الاحتلال وقتاً محدوداً لإتمام صفقة تبادل أسرى أو سنغلق الملف بشكل نهائي وسنجد طريقة أخرى لتحريرهم".وكشف في كلمته أننا "أدرنا خلال الفترة الماضية جولات من مفاوضات التبادل السرية للأسرى لكنها انقطعت بسبب الانتخابات الإسرائيلية"، مؤكدًا على أن الأسرى في سجون الاحتلال هم مفاتيح الاستقرار في المنطقة بأكملها.