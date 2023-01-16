شؤون فلسطينية

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدة اقساماً طبية في مستشفى الأمل بخانيونس

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح عدة اقساماً طبية في مستشفى الأمل بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الرئيس محمود عباس، افتتح الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قسم جراحة العيون (مركز عبد القادر الجزائري)، وغرف العمليات، والمبنى الخدماتي بمستشفى الأمل بخان يونس، وذلك بحضور محافظ محافظة خانيونس الدكتور احمد الشيبي، وعدد من الشركاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، ومدراء المستشفيات وشخصيات وطنية واعتبارية.

ورحب د. الخطيب خلال الافتتاح بشركاء الجمعية الدوليين والمحليين، والجهات الداعمة والمساهمة في تطوير مستشفى الأمل، مقدما لهم الشكر والتقدير على تعاونهم الدائم مع الجمعية، لإنجاز هذا العمل.

وأكد في ذات السياق بأن هذه الأقسام ستساهم في تقديم الخدمات الطبية بمستوى فني عال، من خلال استخدام أجهزة طبية حديثة، وبإشراف كادر طبي مميز.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون المشترك مع الجميع خلال هذه المرحلة، من أجل المساهمة في تقديم خدمات صحية متطورة، حيث أن الجمعية تعمل على توفير هذه الخدمة وتوطينها في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المرضى، وتوفير الخدمات الصحية لهم على أكمل وجه.









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