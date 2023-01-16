"العربية الفلسطينية" تنعى شهيد مخيم الدهيشة الطفل خمور





وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جرائم القتل والعربدة تتصاعد يومياً بحق شعبنا، وهذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود التي اقترفها الاحتلال ويقترفها بحق شعبنا، وهي نابعة من الدموية والفاشية التي يتمتع بها الاحتلال وقطعان مستوطنيه.



وأضافت الجبهة، أن استهداف الاحتلال المباشر للأطفال من أبناء شعبنا لن يهزم أو يكسر ارادته الصلبة في مواصلة نضاله المشروع وانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة، ولن يحقق للاحتلال مكاسبه الدنيئة، وأن دماء شهداء شعبنا وثورتنا لن تذهب هدراً وستزيد شعبنا تمسكاً بحقوقه الوطنية وتعمق من إصراره على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وتابعت الجبهة: أننا ونحن نترحم على روح الشهيد الطفل خمور، فإننا نتوجه بأصدق مشاعر العزاء إلى أهله وذويه ومحبيه وإلى أهلنا في مخيم الدهيشة في بيت لحم، مؤكدين أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع حقوقنا الوطنية وأهدافنا الوطنية حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.







رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية، الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما) متأثراً بإصابته بعد اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال برصاصة في الرأس صباح اليوم في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم.