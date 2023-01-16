مجدلاني: حكومة الاحتلال الفاشية تستمر بسياسة القتل العمد للأطفال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من انتهاكات الاحتلال اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات فاشية الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.وندد مجدلاني بشدة ، بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى ارتقاء الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما) شهيداً ، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، فجر اليوم، بمخيم الدهيشة في بيت لحم، في جريمة واضحة، حيث وبارتقاء الشهيد الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.وقال إن حكومة الاحتلال الفاشيه ما زالت مصرة على استمرار سياسة القتل العمد للأطفال الفلسطينيين ، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء شعبنا ، بما يخالف الشرعية والقوانين الإنسانية الدولية.ودعا د. مجدلاني المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من قمع حكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة ضد كل ما هو فلسطيني.وشدد على ضرورة وقف الغطرسة الإسرائيلية ، والقتل اليومي ، والانتهاكات المستمرة لحقوق شعبنا ، وعدم الاكتراث بالشرعية الدولية ، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل الحملة الدولية لوصم جيش الاحتلال بالعار ووضعه على القائمة.