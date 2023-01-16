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مصرع ستة أشخاص في حادث سير مروع جنوبي العراق

مصرع ستة أشخاص في حادث سير مروع جنوبي العراق
آثار حادث السير في العراق
رام الله - دنيا الوطن
اصطدمت حافلة بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق، الأمر الذي أدّى إلى مصرع ستة أشخاص.

وكانت الحافلة متوجهة للبصرة، لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وأفاد عبد الحسين الجابري، مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق ومركزها الناصرية، بأن الحادث وقع حينما "اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق" ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25، التي من المقرر أن تجري بعد ظهر اليوم، بشاحنة ما أدّى إلى "مقتل ستة أشخاص".

وأضاف أن "خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطيرة، و"ثلاثة آخرون تعرضوا لكسور مختلفة".

وقال إن "سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية، وطرقها الخارجية، منذ صباح اليوم".

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