دولي

أول تعليق من وزارة الدفاع الإيرانية بعد إعدام علي رضا أكبري

أول تعليق من وزارة الدفاع الإيرانية بعد إعدام علي رضا أكبري
علي رضا أكبري
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الجاسوس علي رضا أكبري لم يكن مساعداً في وزارة الدفاع، بل "كان مديراً لمكتب الدراسات الدفاعية عام 2003".

وأضافت بعد يومين من تنفيذ الحكم الإعدام بحق أكبري، أن "أكبري غير مساره ونهجه بعد استقالته من وزارة الدفاع".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، "على إدانتها لأعمال الخائن المذكور وعلى مواصلة عملها بجدية ورصد دائم للدفاع عن البلاد"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).

ونفذت إيران حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني، علي رضا أكبري، أول أمس السبت، بعد صدور حكم بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة (ميزان) التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقاً نُفّذ صباح اليوم السبت، بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

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