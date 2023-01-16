"الخارجية": الاحتلال يعيد للمرة الثانية فرض إجراءاته التعسفية على حركة الوزير المالكي





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "سلطات الاحتلال أخضعته لكافة الإجراءات والتقييدات في محاولة لعرقلة حركته والحد منها لإعاقة عمل الدبلوماسية الفلسطينية".





وأضاف الديك أن هذا استهداف صريح وواضح للوزير وللدبلوماسية الفلسطينية وللحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الذي يقوده الوزير د.المالكي بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ذلك بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال على سحب ما تسمى بطاقة الشخصية المهمة منه على إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوجه لمحكمة العدل الدولية لاستصدار راي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وما يترتب عليه من انتهاكات وجرائم، وفي إطار إصرارها على تنفيذ إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بحق شعبنا وقيادته.





رام الله - دنيا الوطنصرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وللمرة الثانية أعادت فرض إجراءاتها التعسفية على حركة وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي صباح هذا اليوم أثناء مغادرته أرض الوطن في طريقه الى القاهرة.