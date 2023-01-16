شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الشبل هيكل أثناء اعتقاله والتحقيق معه

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الشبل هيكل أثناء اعتقاله والتحقيق معه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، بأن الأسير خليل هيكل (16عاماً ) من بلدة عناتا/ القدس، تعرض للانتهاكات من قبل جنود الاحتلال خلال عملية اعتقاله، حيث اقتحم جنود الاحتلال منزله حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقاموا باستجوابه في البيت واوقفوه بجانب المدخل وعاثوا بالمنزل دماراً وخراباً، وقلبوه رأساً على عقب، كذلك دخلوا غرفته وفتشوها، بقوا داخل البيت مدة 4 ساعات، تم خلالها احتجاز والدته واخته داخل غرفة من المنزل, ومن ثم اتصلوا بوالده وطلبوا منه الحضور للبيت وبعد ان وصل والده اعتقلوه هو الآخر، قيدوهما واخرجوهما من البيت .

ونقلاً عن محامية الهيئة هبة إغبارية، فقد تعرض الأسير إلى الاعتداء بالضرب الوحشي أثناء عملية اعتقاله وقد تم اقتياده هو ووالده الى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية،  وتم الإفراج عن والده بعد التحقيق معه.

وأضافت الهيئة بأن الأسير هيكل قد تعرض للاستجواب القاسي والضرب المبرح من قبل المحققين حيث وحقق معه حوالي 6 ساعات متواصلة وهو مقيد اليدين والقدمين،  ثم نقلوه الى غرفة تحقيق اخرى وانهالوا عليه بالضرب مجدداً كونه لم يعترف بما يشاؤون, بعد ذلك تم نقله الى المحكمة ولكن تم تهديده قبل الذهاب الى المحكمة من قبل المحققين بعدم اخبار القاضي بالضرب الذي تعرض له، رفض ذلك، ووضع القاضي بصورة ماحصل.

بعد انتهاء المحكمة ارجعوه مباشرة الى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية"  لمدة 4 ساعات متواصلة تم خلالها ضربه بالايدي والارجل والشتم بالالفاظ البذيئة بشكل لا يحتمل, كعقاب له كونه أخبر القاضي عن معاملة المحققين, بقي في التحقيق  مدة 21 يوم، ومن ثم نقل الى سجن "الدامون"( قسم الأشبال)

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