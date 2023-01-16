غزة: لجنة التربية بـ "التشريعي" تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية غازي حمد

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل، جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، لمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول وزارته.وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها النائب د. محمد شهاب، والنائب د. خميس النجار والنائب د. سالم سلامة.ورحب النائب الجمل بالحضور، مؤكداً على ضرورة مواصلة وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في خدمة أبناء شعبنا سيما الشرائح الهشة من الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.من جانبه، استعرض حمد مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على الشفافية في اختيار أسماء المستفيدين من الخدمات والمساعدات التي تقدمها.واستمع النواب لردود وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال دائرة الدفاع الاجتماعي، وأعمال مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة الوسطى.