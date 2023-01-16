دعماً للقدس.. الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال





وسيتم المساهمة بشيكل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية، وسيتم تحويل هذه التبرعات إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس، وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء.





يأتي ذلك بهدف تعزيز الصمود، وتحقيق الدعم، والإسناد لأبناء شعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية، والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.



ووفق ما قاله رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، فإن هذا القرار جاء بعد الترحيب والقَبول العربي والإسلامي بمبادرة دولة فلسطين، بشأن تعزيز صمود القدس وأهلها، بمشاريع يتم تمويلها عبر إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية، على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وتبني القمة العربية في الجزائر، والدورة الـ 38 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" للمبادرة.



وشكر اشتية، الدول العربية والإسلامية، التي ستساهم في هذا الجهد الهام، كما شكر أبناء شعبنا، لكونهم الطليعة في تنفيذ هذا المشروع الهام.



رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين.