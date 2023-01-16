نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة بمؤتمرها الاستثنائي

رام الله - دنيا الوطندعت نقابة الصحفيين، أعضاءها للمشاركة في مؤتمرها الاستثنائي "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية"، المقرر عقده صباح يوم الأحد، 29 من الشهر الجاري، بمقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بالتزامن مع غزة، عبر تقنية "الفايبر".كما دعت نقابة الصحفيين، أعضاء هيئتها العامة إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية للعام الجاري 2023 حتى نهاية يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، وفق ما نص عليه النظام الداخلي للنقابة، لتتسنى لهم المشاركة في المؤتمر الاستثنائي.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي وفق ما أعلنته النقابة عرض ومناقشة التعديلات الواردة على النظام الداخلي للنقابة والتصويت على هذه التعديلات، وأيضا التصويت على إعداد مسودة قانون نقابة الصحفيين.