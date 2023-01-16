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شؤون فلسطينية

بمشاركة الرئيس عباس.. قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة غداً الثلاثاء

بمشاركة الرئيس عباس.. قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة غداً الثلاثاء
خلال قمة ثلاثية في القاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس، غداً الثلاثاء، في قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية، في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن القمة مهمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف في تصريح له، اليوم الإثنين، إن القمة التي ستعقد بين الرئيس عبّاس ونظيره  المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، تأتي في سياق بلورة رؤية واستراتيجية عربية، لطرحها على المجالس الوزارية، والانطلاق إلى المجتمع الدولي، لخلق جبـهة دولية عريضة مساندة.

وأشار إلى أن انعقاد القمة الثلاثية يأتي في وقت يشهد فيه النظام السياسي في إسرائيل تغييراً جذرياً، والذي أصبح محكوما بمنهجية دينية متطرفة، ويتم سن ووضع تشريعات وقوانين جديدة تخدم المخططات الصهيونية، وتتناقض مع التشريعات والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي محورية ومركزية بالنسبة للرئيس المصري، والعاهل الأردني، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تتعرض للاستهداف والانتهاك اليومي من قبل المستوطنين المتطرفين، مشيرا إلى إن الصهيونية الدينية تريد إشعال المنطقة بهذه الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام بن عفير لباحاته.

وطالب السفير اللوح، العالم بسرعة التحرك الفوري لإنقاذ عملية السلام، مؤكدا أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم.

وأعرب عن تقديره لمواقف مصر والأردن، الثابتة في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا.

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