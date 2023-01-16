دولي

وزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها من منصبها

وزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها من منصبها
وزيرة الدفاع الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، اليوم الاثنين، استقالتها من منصبها.

وجاء في بيان للوزيرة تلقته وكالة الأنباء الألمانية، من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار، أولاف شولتز، الإعفاء من مهام منصبها. 

ولامبرشت (57 عاماً) عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وقد تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب مشاكل في التواصل ومراكمتها سلسلة من الأخطاء الفادحة وعجزها عن فرض سلطتها.

ويجري تداول عدد من الأسماء لخلافة لامبرشت بما في ذلك اسم إيفا هوغل، المفوضة البرلمانية لشؤون القوات المسلحة وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفق ما نقل موقع (العين) الإخبارية.

وخلال الأشهر الـ13 التي أمضتها في الوزارة راكمت لامبرشت الأخطاء وقد اهتزت صورتها بسبب مقطع فيديو غير موفق بمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.

وفي الربيع واجهت مشاكل أيضا بعد أن استخدم ابنها مروحية للقوات المسلحة من أجل قضاء عطلة في جزيرة سيلت الألمانية.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5000 خوذة إلى أوكرانيا التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

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