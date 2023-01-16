دولي

أول تصريح من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد عقب تسلم مهامه رسمياً

أول تصريح من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد عقب تسلم مهامه رسمياً
أثناء تسلم هليفي رئاسة أركان جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الجديد، هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، إن "العديد من التهديدات المختلفة لا تزال تتطور حول إسرائيل".

وأضاف في أول تصريح له عقب استلامه منصبه الجديد خلفاً لأفيف كوخافي: أن "التهديدات تبدأ من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولاً لمعضلة الحدود الشمالية، ومعضلة قطاع غزة، والتحديات في الضفة الغربية"، وفق تعبيره.

وتمت ترقية هاليفي اليوم، إلى رتبة جنرال، وتنصيبه قائداً لأركان الجيش الإسرائيلي.

وأقيمت مراسم تبادل رئاسة الأركان في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس.

ولد هليفي عام 1967، وانضم لجيش الاحتلال في عام 1985، عندما التحق بكتيبة المظليين في وحدة "ناحال". 

يشار إلى أن هليفي كان قائداً للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008. 

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أول تصريح من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد عقب تسلم مهامه رسمياً

أول تصريح من رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد عقب تسلم مهامه رسمياً

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