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شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة ترد على أولياء الأمور بشأن صعوبة المناهج

"التعليم" بغزة ترد على أولياء الأمور بشأن صعوبة المناهج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، د. محمود مطر، إن أي تدخل في المنهاج الفلسطيني يجب أن يخضع للتوافق بين وزارتي التعليم بغزة ورام الله.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): "نحن في قطاع غزة لا نستطيع الذهاب باتجاه خطوة أحادية الجانب في موضوع تعديل المناهج".

وتابع مطر: أن "هناك عملية تطوير شاملة في المناهج ستحدث خلال الفترة القادمة بالتوافق بين غزة والضفة ويتوفر تمويل جيد من أجل تعديل وتطوير المنهاج بصفة عامة".

يشار إلى أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور في قطاع غزة، أبدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استياءهم مما وصفوه صعوبة المناهج، وتحديداً المراحل من الأول وحتى السادس الابتدائي، وقالوا إنها مستوى المناهج أكبر بكثير من مستوى الطلبة في هذه المراحل.

وانتهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث يوم الخميس الماضي، حيث دخل الطلبة في إجازة نصف العام الدراسي. 

وأوضح أن أي عملية تعديل او تطوير في المنهاج الفلسطيني تحتاج لثلاثة اعتبارات وهي أن يكون المنهاج مكتوباً ويمثل الكتب المدرسية ومطبقاً من خلال الممارسة التعليمية للمعلمين ومكتسباً أي ما يتحصل عليه الطالب في نهاية العملية التعليمية.

وأشار مطر لوجود ضعف تراكمي في المنهاج، مبيناً أنه ليس مطلوباً من وزارة التعليم أن تهبط لمستوى المناهج في مقابلة الطلبة ضعاف التحصيل، بينما هناك طلبة متوسطين ومرتفعين المستوى التعليمي.

وشدد على أن المنهاج الفلسطيني يعبر عن حالة وطنية مطبقة في مدارس الضفة والقدس وغزة وهناك ملاحظات وتعديلات عليها إلى جانب الخطوات التي قامت بها الوزارة وستقوم بها في إطار المنهاج.

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