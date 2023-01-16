هيئة الأسرى: الأسيران ياسين وابراهيم البكري يدفعان ضريبة اعتقال مضاعفة

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن الأسيرين ياسين وإبراهيم البكري، يواجهان تضييقا كبيرا من قبل إدارة سجون الاحتلال.وأكدت محامية الهيئة شيرين عراقي بعد زيارتها لسجن (جلبوع)، أن سلطات الاحتلال فرضت حجزا على الأسير ياسين صالح بكري (42 عاما) من الداخل المحتل، منذ تاريخ01/01/2020، حيث يمنع أهل الأسير من إدخال أي مبالغ مالية له، مما يفقده حقه في شراء أبسط الاحتياجات الاساسية، من ملابس ومستلزمات طبية مثل حذاء طبي أو نظارة، اضافة الى ذلك تم تصنيف الأسير أنه خطير أمنيا (سجاف)،لأسباب يجهلهالغاية اللحظة، كما فرض عليه مبلغ 36000 شيكل، كشرط لانزال تعريفه كأسير خطير، وهذا مبلغ كبير جدا لا يستطيع دفعه.علما أن ياسين البكري معتقل منذ تاريخ 15/08/2002، ومحكوم 39 عاما.أما الأسير إبراهيم محمد بكري، فظروفه متشابهة مع الأسير السابق، حيث تم تصنيفه مؤخرا كخطير أمني دون سبب واضح، بحجة وجود ملف سري.كما تم الحجز على حسابه منذ عام 2020، حيث لا يمكن إدخال أي مبلغ له، وبالتالي لا يتمكن من شراء احتياجاته الأساسية من مأكل أو مشرب او ملابس، كما فرضت عليه وزارة الدفاع مبلغ 45000 شيكل منذ عام 2002، وقد تضاعف مرات عديدةلغاية اليوم، علما أنه لا يمكن لإنسان يعيش خارج السجن حياة طبيعية دفع مثل هذه المبالغ الهائلة، فما بالك بـ أسير خلف القضبان!يذكر أن إبراهيم البكري، من سكان الداخل المحتل، وهو معتقل منذ تاريخ 8/8/2002، ومحكوم 9 مؤبدات و30 عاما.