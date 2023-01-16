شؤون فلسطينية

تدشين منطقة عمل جديدة بمعبر كرم أبو سالم

تدشين منطقة عمل جديدة بمعبر كرم أبو سالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دشنت وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة المعابر والحدود منطقة عمل جديدة بمعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس بالوزارة محمود العقاد إن تدشين منطقة خاصة للبضائع الزراعية ومواد البناء داخل معبر كرم أبو سالم التجاري، يُعد نقلة نوعية ستساهم في التخفيف من ضغط العمل داخل المعبر وسرعة إتمام الإجراءات الجمركية.

وأضاف العقاد أن حوالي 30% من عدد الشاحنات الواردة للمعبر خاصة بالبضائع الزراعية ومواد البناء وتخصيص منطقة لتفتيش وتخليص هذه البضائع سيساهم في تخفيف الازدحام داخل المعبر التجاري، وضمان تعزيز الرقابة والسرعة في إتمام الإجراءات.

وأكد مدير دائرة الزراعة بالمعبر يوسف الجعيدي على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتجويد الخدمات وتطويرها، مشيراً إلى أن تدشين هذه المنطقة والمخصصة لإدخال البضائع التي تشرف عليها وزارة الزراعة سيساهم في سرعة إتمام الإجراءات داخل معبر كرم أبو سالم.

ونظم العقاد جولة تفقدية للمنطقة الجديدة شارك بها نائبه جمال الزيان ومدير جمارك المعبر محمد قريق ومدير دائرة الزراعة واطلعوا على العمل، إضافة لزيارتهم المخزن الجمركي وساحات التفتيش بمعبر كرم أبو سالم، مثمنين دور موظفي الوزارات في تجويد الخدمات وضبط العملية الجمركية.

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