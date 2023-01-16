الهيئة التنظيمية للأسرى تقرر إغلاق سجن النقب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الهيئة التنظيمية للأسرى، قررت اليوم الإثنين، إغلاق سجن النقب، وتعليق كافة مناحي الحياة فيه.وأوضحت الهيئة، في بيان مقتضب، أن الهيئة التنظيمية اتخذت قرارها ولن تعود الأمور إلى طبيعتها إلا بعودة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من السجن مؤخرا.من جانب آخر، قال نادي الأسير إن إدارة سجن مجدو شرعت بعميلة نقل 70 أسيرًا من قسم 8 حيث نقلت بالأمس 40 أسيراً.وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم إدارة سجن مجدو اليوم كذلك بنقل 30 أسيراً أخرين.