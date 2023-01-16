"النضال الشعبي" تدين جريمة الاحتلال بإعدام المواطن كحلة وتدعو لتوفير الحماية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جريمة اعدام الشهيد أحمد كحلة عند المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، قائلة أن هذه الجريمة البشعة دليلاً على وحشية الاحتلال حيث ارتقى الشهيد كحلة نتيجة الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، خلال ملاحقة جنود الاحتلال لمركبة كان يستقلها.وحملت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به وتصاعد جرائمها، واستباحة الدم الفلسطيني، وعمليات الاقتحامات للمدن الفلسطينية.وقالت الجبهة أن الارهاب المنظم المتمثل بمزيد من القتل والاعتداءات هي جريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ، والتي تأتي بقرار سياسي لتنفيذ مخطط متطرف تعد له حكومة نتنياهو.وأضافت الجبهة أن حالة الصمت الدولي المطبق تجاه كافة اجراءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا تزيد من عنصرية ونازية الاحتلال الذي يتفنن بأساليب الدمار والقتل ونهب الاراضي لصالح مشروعه الاستيطاني وتهويد واسرلة مدينة القدس ورفضه لكافة قرارات الشرعية الدولية.وأكدت الجبهة على ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حملات التنكيل والقمع من قبل حكومة الاحتلال، ودعت لممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها.