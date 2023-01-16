حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يستقبل الرجوب



ومن جهته، عبر الرجوب عن سعادته بوجوده في بيت حزب جبهة التحرير الوطني، والذي اعتبره "بيتا فتحاويا" حيث أكد أن جبهة التحرير الجزائرية تشكل مصدر إلهام وفخر للثورة الفلسطينية، من خلال الوطنية الفلسطينية ومنطق العقيدة في استمرار التواصل الموضوعي تاريخياً لمكونات الديموغرافيا الفلسطينية، الأرض والمجتمع الفلسطيني.



وفي الختام تبادل حزب جبهة التحرير الوطني وضيفه هدايا رمزية تعبيرا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني، وتأكيداً للتضامن بينهما في النضال من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطناستقبل أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة - الجزائر العاصمة. بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجزائر د.فايز أبو عيطة، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس ابو هلال.وبتكليف من الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، رحب أعضاء المكتب السياسي للحزب السيد رشيد عساس، والسيد فرحات أرغيب، والسيد محمد سي فضيل، ومدير ديوان الحزب السيد عيسى خلاف، بالفريق الرجوب والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث جدد عضو المكتب السياسي للحزب أرغيب فرحات، موقف حزب جبهة التحرير الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكفاحه لاسترداد أرضه المسلوبة، مؤكداً أنالقضيَّة الفلسطينيَّة وجدانية ولها تجليات في الإجماع والسياسة والهاجس اليوميّ للجزائر.وجدد أرغيب التذكير بأهمية وثيقة اعلان الجزائر بين الفصائل الفلسطينية وما حملته قمة الجزائر من شعار "لم الشمل"، حيث تصدرت القضية الفلسطينية اهم بنود وثيقة إعلان الجزائر وجدول أعمال القمة، وذلك في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق الثابت غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.