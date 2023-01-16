قائد لواء المظليين بعدوان 2008.. هرتسي هليفي يتسلم رئاسة أركان جيش الاحتلال





وأقيمت مراسم تبادل رئاسة الأركان في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس، حيث سيتم منح ليفي رتبة لفتنانت جنرال بحضور نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالنت.





ولد هليفي عام 1967، وانضم لجيش الاحتلال في عام 1985، عندما التحق بكتيبة المظليين في وحدة "ناحال".





يشار إلى أن هليفي كان قائداً للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008.

رام الله - دنيا الوطنبعد أربع سنوات من توليه منصب رئيس أركان جيش الاحتلال، سينهي أفيف كوخافي فترة ولايته، اليوم الاثنين، لينتقل المنصب إلى هرتسي هليفي، الذي سيصبح رئيس الأركان الـ 23.