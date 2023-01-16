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وزير لبناني: منظمات دولية تمنعنا من إعادة النازحين

وزير لبناني: منظمات دولية تمنعنا من إعادة النازحين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، إن المنظمات الدولية تهدد حكومة بلاده وتمنعها من إعادة النازحين إلى بلادهم.

وأوضح بيرم في تصريح أن "هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم رغبة في إعادة ​النازحين السوريين"، مشيرا إلى أن "هناك تواطؤا من المنظمات الدولية "عينك بنت عينك" في ما يتعلق بالنزوح السوري​ والمنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية وتقول بوضوح ممنوع ترجعوا النازحين إلى بلادهم".

ولفت إلى أنه "لا يعطي رخصة عمل إلى الشركات الصغرى التي تنافس اللبنانيين ونستثني الشركات الكبرى التي توظف بحد أدنى 5 لبنانيين. وأنا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتم الالتفاف على القرار"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في أكتوبر الماضي استئناف خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين، إلا أن الأمن العام اللبناني كشف أن مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم.

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