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إحداهما خطيرة.. إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة

إحداهما خطيرة.. إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب وطفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الشبان، في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم وبلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الطفل يبلغ من العمر (١٤ عاما)، وأصيب برصاصة في الرأس خلال العدوان على مخيم اادهيشة ووصفت الإصابة بالحرجة.
 
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.




وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، بأن قواتًا كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.


واعتقلت خلال اقتحامها مخيم الدهيشة، الشاب محمود صلاح هماش (24 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته. 





كما واعتقلت خلال اقتحامها قباطية، مهند تركمان، وأدهم أبو الرب، وسلمت الشقيقين محمد وأرشد آدم زكارنة، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

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