توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الخميس

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-6 13-7 14-8 بيت لحم 12-6 13-7 14-8 رام الله والبيرة 11-5 12-6 13-7 طولكرم 17-10 18-11 19-12 نابلس 15-7 16-8 17-9 قلقيلية 17-10 18-11 19-12 جنين 17-8 18-9 19-10 سلفيت 12-6 13-7 14-8 طوباس 18-9 19-10 20-11 روابي 13-7 14-8 15-9 الخليل 11-5 12-6 13-7 غزه 18-11 19-12 19-13 أريحا 21-12 22-13 23-14 خانيونس 18-11 19-12 19-13 الأغوار الشمالية 19-10 20-11 21-12 رفح 19-10 20-11 20-12

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الخميس، يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .تحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: