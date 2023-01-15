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وصفته بـ "المهم".. شركة إيطالية تعلن كشفًا بحريًا للغاز قبالة رفح المصرية

وصفته بـ "المهم".. شركة إيطالية تعلن كشفًا بحريًا للغاز قبالة رفح المصرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن اكتشاف غاز جديد وصفته بـ "المهم" في بئر الاستكشاف "نرجس-1" الواقعة في المياه الإقليمية بالقرب من مدينة رفح شرقي مصر.

وذكرت الشركة في بيان، الأحد، أن البئر شهدت استخراج أحجار رملية حاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين، ما يؤشر لوجود الغاز الطبيعي.. "تم حفر البئر بعمق 309 أمتار تحت الماء".

ولم تقدم الشركة أية أرقام بشأن تقديرات الغاز الطبيعي في البئر، وفق وكالة (الأناضول).

وتبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية 1800 كيلومتر مربع، بشراكة تشغيلية بين شيفرون الأمريكية بنسبة 45 بالمئة وإيني الإيطالية نفس النسبة، وشركة ثروة للبترول (مصرية) بنسبة 10 بالمئة.

وأصبحت مصر مكتفية ذاتيا في الغاز الطبيعي، بمتوسط إنتاج سنوي يتجاوز 64 مليار متر مكعب، معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.

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