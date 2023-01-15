شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة حلحول، ومخيم العروب، بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية أن المواجهات في حلحول تركزت في منطقة "الذروة"، وذلك عقب انتشار قوات الاحتلال في المنطقة وإغلاقها المدخلين الشماليين للبلدة (الحواور والنبي يونس).

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في مخيم العروب.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت في وقت سابق اليوم مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، شمال الخليل، قبل أن تعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بيت أمر.

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