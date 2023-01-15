الأسير مصعب الهور يتنسم الحرية بعد 24 ساعة من وفاة والده بالخليل
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن الأسير مصعب الهور، وذلك بعد 24 ساعة من وفاة والده الحاج مصطفى الهور بمحافظة الخليل.
وتنسم مصعب عبق الحرية بعد عام ونصف أمضاها في الاعتقال الإداري، وخاض خلالها الإضراب المفتوح عن الطعام، تنديداً بهذه السياسة الظالمة التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبدأ الأسير مصعب الهور يوم 14/4/2021 إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 24/10/2019 على حاجز عسكري شرق بيت لحم، وتم تحويله للاعتقال الإداري.
وأنهى الهور إضرابه عن الطعام بعد 16 يوماً، عقب رضوخ الاحتلال لمطلبه بتحديد موعد للإفراج عنه، وتحديد سقف لاعتقاله الإداري.
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