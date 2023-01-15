عساف: مواجهة الاحتلال هي الخيار للتصدي لجرائمه المتصاعدة

رام الله - دنيا الوطنقال منسق التحالف الشعبي وعضو الحراك الوطني الديمقراطي الناشط السياسي عمر عساف، إن إعدام الاحتلال للمواطن أحمد كحلة قرب سلواد بدم بارد يعكس تصعيد جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.وشدد عساف على أنه "لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني إلا مواجهة الاحتلال".وأضاف أن الاحتلال يعمل على توسيع الاستيطان بالضفة الغربية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المباركواستشهد أحمد كحلة (45 عامًا)، صباح اليوم الأحد، برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله.