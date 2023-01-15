تونس: تحديد موعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، الأحد، أنه سيتم إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يوم 29 كانون الثاني/يناير 2023.وأشار بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الانتخابات اليوم الأحد، إلى أن الحملة ستنطلق من 16 إلى 27 كانون الثاني/يناير الجاري، فيما حُدِّدَ يوم الصمت الانتخابي بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير الجاري.وأضاف أن إعلان النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، سيكون بعد انقضاء الطعون المقدمة من المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 4 آذار/مارس 2023، وفق قناة (الميادين).وكان قد أكد فاروق بوعسكر، في وقت سابق من اليوم، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا عن تراجع نسبة الإقبال عليها.ووفق تصريحات نقلتها إذاعة (موزاييك)، قال بو عسكر: "الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها".وأوضح أنّ "الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة".كما أكد أن هذا الأمر هو ما قامت به الهيئة "على أكمل وجه"، حسب تعبيره.