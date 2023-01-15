هيئة مقدسية تحذر من مخاطر الأوضاع التي يشهدها المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذّرت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد من مخاطر الأوضاع التي تشهدها باحات المسجد الأقصىى، من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد.وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن "تصريح مفتي سلطنة عُمان يعبّر عن الوضع الخطير الذي يشهده المسجد الأقصى المبارك".ودعا الهدمي الأمتين العربية والإسلامية إلى الدفاع عن المسجد الأقصى، أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفة، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول فرض السيطرة على الأقصى، وتمرير التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.وأكد على أن المقدسيين في مواجهة مستمرة مع الاحتلال حتى دحره عن المسجد الأقصى، لافتا إلى أن استيلاء سلطات الاحتلال على "أرض الحمراء" وأراضي سلوان، يأتي ضمن محاولات السيطرة على المسجد الأقصى.وسبق أن أعلنت منظمة (إلعاد) الاستيطانية عبر صفحتها الرسمية، بدء الحفريات التهويدية في أرض بركة الحمراء التي تم الاستيلاء عليها بالقوة.