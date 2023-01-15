شؤون فلسطينية

العطاري والهدمي يتفقدان أحوال القطاع الزراعي في قرى شمال غرب القدس

العطاري والهدمي يتفقدان أحوال القطاع الزراعي في قرى شمال غرب القدس
صورة من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزيرا الزراعة رياض عطاري وشؤون القدس فادي الهدمي على رأس وفد من وزارة الزراعة ووزارة شؤون القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطا، القطاع الزراعي في المنطقة ويجتمعون
مع رؤساء البلديات والمجالس القروية وعدد من المزارعين والفعاليات الشعبية والوطنية في مكتب المحافظة في بلدة بدو.

وشارك بالزيارة، مدير مكتب المحافظة، حيث تم تقييم الخدمات التي قدمتها وزارة الزراعة للمنطقة خلال السنوات السابقة وخطة الوزارة وتدخلاتها للعام الحالي استجابة لحاجة المنطقة وأولويات تطوير وتنمية القطاع الزراعي.

ووضع العطاري، الهيئات المحلية بصورة المشاريع التي ستنفذ في المنطقة خلال العام 2023 من شق للطرق الزراعية واستصلاح وتاهيل وحماية للأراضي وآبار وخزانات مياه زراعية وخدمات بيطرية وإرشادية وتخضير فلسطين وتأهيل حظائر التربية ومعدات إدارة المزرعة، مشيرًا إلى اقتراب اعتماد الحكومة لمشروع دعم الثروة الحيوانية بقيمة الاستراد الضريبي بكلفة مدخلات الإنتاج.

بدوره، أكد الوزير الهدمي في معرض مداخلته ورده على مطالب الحضور على أهمية المنطقة واهمية تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعزيز تواجد الناس في المنطقة وإعطاء الناس القدرة على تطوير وتنمية مشاريعهم وفتح آفاق ومشاريع حيوية تخدم الشباب والشابات على حد سواء.

وقال: "لمكانة القدس تم إطلاق فعالية الاحتفال المركزي بيوم الشجرة من منزل المزارع سعدات غريب في بيت اجزا والتي تحيط به المستوطنات من كل جانب وتتحكم البوابات الأمنية الإسرائيلية في الدخول اليه، والذي يعد رمزا للمقاومة والصمود".

هذا وتم زيارة جمعية بيت عمواس التعاونية النسوية في القبيبه والتي تعد نموذجا لعمل المراه الريفية التي تصنع الإرادة والتحدي بمشاريع صغيرة وأنشطة متنوعة، ومن ثم تم الإطلاع على أحد مواقع مزارع بلادي الحديثة للدواجن البياض في القبيبة والتي تعد من المزارع الحديثة المغلقة، وشملت الجولة بلدة بيت سوريك للإطلاع على مشروع استصلاح متكامل بتمويل من موازنة الحكومة الفلسطينية.

واختتمت الجولة بزيارة إلى إحدى مشاهدات البستنة المميزة بمساحة 15 دونما والتي تزرع بالكرز اللبناني، وتعد أول مزرعة فلسطينية تزرع بهذا النوع من الأشجار بالإضافة إلى العنب واللوزيات، حيث حدت هذه المشاهدة من التوسع الاستيطاني من خلال قيام أصحابها باستصلاح الأرض والعمل بها.




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