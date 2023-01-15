جماهير رام الله تشيّع جثمان الشهيد أحمد كحلة

رام الله - دنيا الوطنشيع مئات المواطنين، جثمان الشهيد أحمد حسن كحلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة رمون، شرق رام الله.وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وطاف شوارع المدينة، قبل أن يتوجه إلى منزله في رمون، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ثم نقل إلى مسجد القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى.وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، إن "الشعب الفلسطيني يخوض صراعا مع عصابات صهيونية فاشية لا حدود لجرائمها وانتهاكاتها، تسيطر عليها نزعة القتل، الأمر الذي يستدعي أن يعلن شعبنا بكل قواه وفصائله ثورة شاملة وعصيانا مدنيا في وجه الاحتلال".وباستشهاد الشاب أحمد كحلة، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 13 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.