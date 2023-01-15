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البرهان: لن نسمح بتفكيك القوات المسلحة

البرهان: لن نسمح بتفكيك القوات المسلحة
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على عدم السماح لأي كان بتفكيك القوات المسلحة.

وأكد البرهان ضرورة احترام سيادة الخرطوم، وعدم السعي إلى "فرض إملاءات عليها"، وفق قناة (سكاي نيوز عربية). 

وجاء موقف البرهان، قائد الجيش السوداني،  في معرض كلمة بختام مهرجان الرماية رقم 57 في النيل الأزرق، حيث تطرق إلى عدد من القضايا الراهنة بالبلاد.

وقال إن القوات المسلحة ستدعم التوجه الديمقراطي "وكل الخطوات التي من شأنها أن تخدم هذه الغاية".

وتابع أن القوات السودانية "ستظل قوات قومية محترفة تباشر مهامها بعيدا عن السياسة"، مضيفا أن ما جرى توقيعه من اتفاق يبعث على الأمل في الخروج من الأزمة الحالية.

في غضون ذلك، دعا البرهان القوى المدنية إلى أن "تنصرف إلى ترتيب أحزابها وتنظيماتها السياسية"، بحسب تعبيره.

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