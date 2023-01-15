شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة غدًا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة غدًا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم غد الإثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة، تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف: كما تأتي الزيارة لتنسيق المواقف ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر السفير اللوح عن شكره للشقيقة الكبرى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وللملك عبد الله الثاني لمشاركته ودعمه لعقد هذه القمة، ودفاعه الدائم في كافة المحافل عن سيادة دولة فلسطين ومدينة القدس ومقدساتها، مجددا التأكيد أن دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

جماهير رام الله تشيّع جثمان الشهيد أحمد كحلة

جماهير رام الله تشيّع جثمان الشهيد أحمد كحلة

الرئيس عباس يصل القاهرة غدًا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية

الرئيس عباس يصل القاهرة غدًا للمشاركة بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية

اشتية: &quot;المالية&quot; ستواصل دفع التزاماتها لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية

اشتية: "المالية" ستواصل دفع التزاماتها لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المؤسسات في القدس

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المؤسسات في القدس

سلطات الاحتلال تُصادق على إدخال أجهزة طبية للقطاع

سلطات الاحتلال تُصادق على إدخال أجهزة طبية للقطاع

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرا الزراعة والقدس يتفقدان أحوال القطاع الزراعي في قرى شمال غرب القدس

وزيرا الزراعة والقدس يتفقدان أحوال القطاع الزراعي في قرى شمال غرب القدس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المؤسسات في القدس

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المؤسسات في القدس

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

القدس: الاحتلال يقتلع أشجارًا في سلوان

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

(حماس) تنعى الشهيد كحلة وتؤكد أن جرائم الاغتيال تصعيد خطير

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

الاحتلال يحكم على أسير جريح من جنين بالسجن عامين

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

رام الله والبيرة تطلق حملة برقيات تهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس

منوعات

الفنانة نوال الزغبي تكشف سراً عن وائل كفوري

الفنانة نوال الزغبي تكشف سراً عن وائل كفوري

أحمد زاهر: في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق

أحمد زاهر: في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق

أول تعليق من المذيعة المصرية منى العمدة بعد قرار إيقافها

أول تعليق من المذيعة المصرية منى العمدة بعد قرار إيقافها

لما حذف الأمير هاري فقرات من كتابه &quot;Spare&quot;؟

لما حذف الأمير هاري فقرات من كتابه "Spare"؟

بالفيديو: فيفي عبده تكشف سبب إجهاضها وتوجّه نصيحة للسيدات

بالفيديو: فيفي عبده تكشف سبب إجهاضها وتوجّه نصيحة للسيدات

ما حقيقة ارتباط منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب؟

ما حقيقة ارتباط منة شلبي بالسيناريست تامر حبيب؟

كاظم الساهر يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن افتتاح خليجي 25

كاظم الساهر يخرج عن صمته ويكشف سبب غيابه عن افتتاح خليجي 25

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كاسيو ترد على سخرية شاكيرا من بيكيه في أغنيتها الأخيرة

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

كيم كارداشيان تعلّق على زواج طليقها السابق كانييه سراً

عربي

البرهان: لن نسمح بتفكيك القوات المسلحة

البرهان: لن نسمح بتفكيك القوات المسلحة

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

تزامناً مع ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين