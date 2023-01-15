الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

وفي السياق ذاته، استدعت مخابرات الاحتلال شقيقهم الأكبر عز الدين عطون للتحقيق في المسكوبية.

رام الله - دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة استهداف عائلة عطون المقدسية، حيث تواصل استدعاء واعتقال أبنائها وملاحقتهم والتنكيل بهم.ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الشقيقين دجانة ومحمد محمود عطون حتى يوم الأحدالمقبل، وهما من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.وأفادت مصادر مقدسية بأن محكمة الاحتلال في القدس مددت اليوم اعتقال (محمد محمود عطون 22عام) وشقيقه (دجانة محمود عطون17عام) ليوم الاربعاء بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشقيقين عطون الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة صور باهر، ونقلتهم للتحقيق ومددت اعتقالهم مرات عديدة.