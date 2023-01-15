شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها

الاحتلال يستهدف عائلة عطون المقدسية باعتقال واستدعاء أبنائها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة استهداف عائلة عطون المقدسية، حيث تواصل استدعاء واعتقال أبنائها وملاحقتهم والتنكيل بهم.

ومددت سلطات الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الشقيقين دجانة ومحمد محمود عطون حتى يوم الأحدالمقبل، وهما من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

وأفادت مصادر مقدسية بأن محكمة الاحتلال في القدس مددت اليوم اعتقال (محمد محمود عطون 22عام) وشقيقه (دجانة محمود عطون17عام) ليوم الاربعاء بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، استدعت مخابرات الاحتلال شقيقهم الأكبر عز الدين عطون للتحقيق في المسكوبية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشقيقين عطون الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة صور باهر، ونقلتهم للتحقيق ومددت اعتقالهم مرات عديدة.

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