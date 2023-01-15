شؤون فلسطينية

البرغوثي: إعدامات الاحتلال الوحشية فتائل غضب يشعلها بجرائمه

رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن "تكرار مشاهد الإعدام اليومية هي أدلة حية على وحشية الاحتلال وهوس جنود جيشه الجبان، الذين باتوا في حالة من الرعب تدفعهم لعمليات إعدام شبه يومية بدواعٍ أمنية واهية".

وأضافت البرغوثي أن "الإعدام المتزايد يحمل دلالة قطعية على نهج دموي يواصل الاحتلال اعتماده في التعامل مع الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وأوضحت أن "هذا النهج الذي يمتد من شمال فلسطين لجنوبها ولا يستثني أياً من أبناء شعبنا، هو نتاج عقلية صهيونية لا تقبل بالوجود الفلسطيني حتى لو كان مهادناً، وسياسة اجتثاث شعبٍ واقتلاع تاريخ". 

وتابعت: "واهمٌ الاحتلال بحكوماته المتعاقبة بأشكالها المختلفة إن ظن أن جرائمه بدواعيها الزائفة ستفلح في اقتلاع شعبنا من أرضه.

وشددت على أن "أبناء شعبنا ليسوا خرافاً على أبواب مسلخ، ودماؤهم أثمن مما يتصور الاحتلال، وهذه الإعدامات المتصاعدة فتائل غضب يشعلها الاحتلال وتذكيها جرائمه".

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